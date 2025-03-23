فئران وعناكب مشوية.. أغرب 20 وجبة طعام حول العالم

كتب- أحمد الضبع:

تختلف عادات الطعام من مكان لآخر، ولكن هناك بعض الأطباق التي قد تبدو غريبة وغير تقليدية بالنسبة للكثيرين، تلك الأطعمة قد تكون غريبة جدًا، لكن في بعض الدول تعد من الأطباق المفضلة والمشهورة.

ويرصد "مصراوي" أبرز 20 نوعًا من الأطعمة الغريبة حول العالم، وفقًا لوسائل إعلام محلية في المجتمعات، التي تُعتبر هذه الوجبات جزءًا من التراث الغذائي لها.

مخ القرود

تناول مخ القرود من العادات المنتشرة في بعض مناطق الصين وآسيا الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الأماكن في إفريقيا، إذ يتم تناوله مباشرة بعد قطع جمجمة القرد باستخدام أداة حادة.

حساء الكلاب

من الأطباق الشعبية في كوريا الشمالية، يحمل اسم "بوشينتانج" ويُترجم إلى "حساء الصحة"، ورغم كونه طبقًا تقليديًا، يُعد هذا الحساء طعامًا محرمًا في كوريا الجنوبية.

القوارض المشوية

القوارض المشوية طبقًا شعبيًا في أمريكا اللاتينية، وبالأخص في منطقة الأنديز وبلدان مثل بيرو وبوليفيا وكولومبيا.

جرذ الأرض

يسمى هذا الطبق بـ"بودوغ" في منغوليا، ويعد من الأطعمة المفضلة خلال فصول الشتاء في تلك المناطق.

الفئران

الفئران من الوجبات الشائعة في فيتنام وكوت ديفوار في إفريقيا، حيث تُباع كوجبات سريعة على الطرق.

عناكب مقلية

بدأت عادة تناول العناكب في كمبوديا أثناء فترة المجاعة، لكنها تطورت لتصبح جزءًا من المطبخ الكمبودي التقليدي.

الجراد المقلي

يعد الجراد من الأطعمة المفضلة في دول مثل إندونيسيا وبلجيكا وبعض دول آسيا وإفريقيا.

طبق الحشرات المشكل

يشتهر في العديد من الدول الآسيوية مثل الصين وتايوان وتايلاند، إذ يتم تحضير أطباق تحتوي على أنواع مختلفة من الحشرات، بما في ذلك الصراصير.

يرقات الديدان المجففة

هذه اليرقات مصدر غني بالبروتين والدهون، وتُشبه في طعمها المكسرات عند تحميصها.

دود القز

"بيوندجي" وجبة خفيفة شائعة في الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وكمبوديا.

البلوط

طبق البلوط من الوجبات الشهيرة في الفلبين وفيتنام ولاوس وكمبوديا، ويتكون من بيضة دجاج تحتوي على جنين غير مكتمل النمو.

طبق بيض النمل

يُحضر في لاوس من خلال طهي بيض النمل مع اللحم أو السمك والخضراوات.

كوتي باي

وهو طبق هندي يتكون من جنين الماعز، إذ يتم شواء الماعز مع جنينها قبل الولادة مباشرة.

حساء السلاحف

هذا الحساء من الأطباق الأصلية في الصين، إذ يحتوي على قشرة ناعمة من السلحفاة.

الثعابين

في الصين، يتم تحضير الأفاعي بطرق متنوعة؛ سواء مشوية أو مقلية أو حتى مسحوقة.

طبق التمساح

يعتبر هذا الطبق من أشهر الأطباق في كينيا، حيث يتسم لحمه بطعمه المماثل للسمك، مع قوام مطاطي.

الأفاعي المقلية

من الأطعمة المفضلة في المناطق الجنوبية في الولايات المتحدة، حيث يُشبه طعمها طعم أرجل الضفادع.

حلوى الحشرات

تعد حلوى الحشرات من الحلويات الغريبة التي تقدمها بعض الدول مثل اليابان وهولندا وفيتنام، حيث تُستخدم الحشرات والضفادع كمكونات رئيسية.

بسكويت الدبابير المقرمش

من الأطعمة الغريبة التي تُعد في مدينة أوماتشي اليابانية، ويُحشى البسكويت بالدبابير المفيدة.

كاب كيك الديدان

منتشر في هولندا، وتُعد هذه الحلوى الغريبة من الوجبات التي يتم تناولها للحصول على البروتينات الموجودة في الديدان.

حلوى الجراد بالنوتيلا

يُقدم الجراد في بعض المناطق كحلوى، ويتم مزجه مع الشوكولاتة النوتيلا.