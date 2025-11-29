الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة في العالم، إلا أن الصحفوائده ية تتجاوز مجرد كونه مشروبا دافئا، إذ تكشف دراسات طبية حديثة عن ارتباطه بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، خاصة عند تناوله بانتظام في الصباح.

وبحسب موقع National Cancer Institute، فإن الشاي الأخضر غني بمضادات أكسدة قوية تعرف باسم "الكاتيشين" (Catechins)، وعلى رأسها مركب EGCG الذي يلعب دورًا محوريًا في محاربة الالتهابات والخلايا السرطانية.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

الكاتيشينات الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية، وتحد من تطورها وانتشارها، خاصة في أنواع مثل سرطان الثدي، البروستاتا، والقولون، كما أن تأثيره المضاد للأكسدة يقي من تلف الحمض النووي المرتبط ببدء الأورام.

يعزز صحة القلب

وفقا لموقع Mayo Clinic، أظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار LDL، كما يساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات التي تؤدي إلى أمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشاي الأخضر يساهم في خفض ضغط الدم تدريجيًا، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

الأفضل صباحا

وينصح الخبراء بتناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح، لأنه يساعد على ترطيب الجسم بعد النوم، ويمنح دفعة من النشاط الطبيعي بفضل كمية معتدلة من الكافيين، دون التأثيرات السلبية المرتبطة بالقهوة أو المشروبات المحلاة.

