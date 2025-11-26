إذا قللت من تناول الملح ولا يزال ضغط دمك مرتفعا، فقد يكون هناك سبب خفي وأنت لا تدري.

وكشف طبيب المخ والأعصاب الهندي جابان مور أن مقاومة الأنسولين تعد سبب رئيسي في أغلب الأحيان في ارتفاع ضغط الدم أكثر من تناول الملح، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر الأنسولين على ضغط الدم؟

تتمثل الوظيفة الأساسية للأنسولين في تسهيل استخدام الخلايا للطاقة، وعندما تصبح هذه الخلايا مقاومة، فإنها تحتاج إلى المزيد من الأنسولين لاختراق السكر إلى الأنسجة.

وارتفاع الأنسولين ليس صحيا لأنه يجعل الجسم يحتفظ بمزيد من الصوديوم والماء، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السوائل في الشرايين.

وتصبح جدران الأوعية الدموية أكثر تشددا وأقل مرونة، وبالتالي سيبقى الضغط مرتفعا حتى مع التوقف التام عن تناول الملح.

مقاومة الأنسولين: السبب الخفي

تنشأ مقاومة الأنسولين عندما تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين، مما يؤدي إلى ما يلي:

-احتفاظ الكلى بالصوديوم والماء بدلا من إفرازهما، مما يرفع ضغط الدم.

-تقلص الأوعية الدموية، وبالتالي ارتفاع الضغط.

-التهاب مزمن للشرايين، وهو عامل خطر لأمراض القلب.

خطوات خفض ضغط الدم

-الحرص على تناول الأطعمة الكاملة والبروتينات الصحية والألياف، والتقليل من السكريات المكررة والكربوهيدرات المصنعة.

-ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، وهذا يسهم في زيادة حساسية الأنسولين وخفض ضغط الدم.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم والسيطرة على التوتر، لأن ذلك يؤثر على توازن الهرمونات.

