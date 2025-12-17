كتب – عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد توقيع اتفاق إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن الوقود سيجري استخلاصه من زيت الطعام المستعمل باستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة، في واحد من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أن المشروع يأتي باستثمارات من شركة قطرية كبرى متخصصة في هذا المجال، والتي ستضخ نحو 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك عقودًا مع شركات عالمية لتوفير زيت الطعام المستعمل، إلى جانب اتفاقيات لتسويق وقود الطائرات المنتج، بما يضمن استدامة المشروع وجدواه الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يُعد أول استثمار قطري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن تشجيع الاستثمارات القطرية والمشتركة في مصر.