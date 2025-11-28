الشعور بضيق التنفس طوال اليوم هو إشارة تحذيرية خطيرة، فبعض العادات اليومية وأنماط الحياة قد تكون سبب رئيسي في تدهور صحة الرئتين.

لذا، سواء كنت تدخن بشراهة أو حتى تتناول سيجارة أو اثنتين يوميا، فإن هذه العادة تدمر بتدمير رئتيك كاملا.

كما أن التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كيف تؤثر السجائر على الرئتين؟

يؤثر تدخين السجائر على أنسجة الرئة، مما يسبب الالتهابات وتدمير الحويصلات الهوائية وضعف قدرة الرئتين على التخلص من المواد الضارة، مما يسبب ضيق في التنفس.

وهذا الضرر قد يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والسعال والصفير، وقد يتحول لون أنسجة الرئة من الوردي إلى الأسود بمرور الوقت بسبب تراكم القطران.

وكل نفخة من سيجارة محملة بأكثر من 7000 مادة كيميائية، منها أول أكسيد الكربون الذي يحل محل الأكسجين في الدم تدريجيا، وهذا يقلل من كمية الأكسجين التي تحصل عليها جميع أعضاء الجسم، مما يسهل دخول المواد الكيميائية إلى مجرى الدم ونقلها إلى باقي أجزاء الجسم.

وقد يسبب دخان السجائر أيضا التهاب في الحلق، مما يؤدي إلى تلف رئوي وتدمير الشعيرات الدقيقة في مجرى الهواء، والتي تسمى الأهداب وتساعد على منع دخول الشوائب والمخاط إلى الرئتين.

ويؤدي الالتهاب المزمن أيضا إلى تراكم النسيج الندبي، مما يجعل الرئتين أقل مرونة ويصعب تمددها.

ويؤدي تدمير عدد كبير من الحويصلات الهوائية إلى حالة تعرف باسم انتفاخ الرئة، وهو سبب رئيسي لضيق التنفس.

كيفية توسيع الهواء إلى رئتيك؟

-الإقلاع الفوري عن التدخين يساعد على تحسين رئتيك لزيادة قدرتها على التنفس بسلاسة.

-تقليل التعرض للملوثات الداخلية والخارجية.

-ممارسة الرياضة بانتظام تقوي الرئتين والحجاب الحاجز والعضلات وتساعد على ضخ الأكسجين في مجرى الدم وتوصيله إلى العضلات.

-ممارسة المشي يوميا.

التنفس بشفة مضمومة

قد يسهم هذا التمرين على إبقاء مجاري الهواء مفتوحة لفترة أطول، ويسمح بتدفق المزيد من الهواء داخل وخارج الرئتين.

ولأداء هذا التمرين، يمكن التنفس من الأنف وضم الشفتين، وبعد ذلك ازفر الهواء من فمك ببطء لمرتين على الأقل أطول من مدة الشهيق.

التنفس البطني

يعرف أيضا بالتنفس الحجابي، وقد يسهم تنفس البطن على إعادة تدريب حجابك الحاجز والتنفس بشكل صحيح وملء رئتيك وتفريغهما.

وللقيام بذلك، ابدأ بالشهيق من أنفك وتأكد من ارتفاع بطنك وامتلاءه بالهواء، وبعد ذلك، ازفر من فمك ثلاث مرات.

اقرأ أيضًا:

فيروس الكبد B.. من أين ينتشر وما هي طرق العدوى الرئيسية؟

"ليست مجرد إرهاق" ماذا تخبرك الهالات السوداء عن صحة طفلك؟

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025



تجنبها فوراً.. أطعمة تزيد من أعراض البرد

تناوله يوميًا.. مشروب أحمر يعزز صحة قلبك