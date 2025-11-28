اكتشاف سرطان القولون والمستقيم في البداية أمر بالغ الأهمية، حيث يحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة وتلقي العلاج المناسب.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، عن العلامات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم التي تظهر في البراز.

البراز الرفيع

البراز الرقيق والرفيع الذي يشبه الشريط يعد علامة تحذيرية للإصابة بسرطان خبيث.

وعندما ينمو ورم على الجدار الداخلي للقولون أو المستقيم، فإنه قد يضيق المساحة التي يمر من خلالها البراز، مما يؤدي إلى البراز الرقيق.

مخاط في البراز

تنتج الأمعاء طبيعيا كمية صغيرة من المخاط لتليين بطانة القولون، ولكن الزيادة الملحوظة في المادة المخاطية أو الهلامية التي تغلف البراز قد تكون علامة تحذيرية.

وأيضا النزيف أو إفراز المخاط من فتحة الشرج يعد من العلامات التي يجب مراقبتها.

دم في البراز

يعد وجود دم في البراز، من أبرز علامات الإنذار المبكرة لسرطان القولون والمستقيم.

وأيضا البواسير والشقوق الشرجية والالتهابات المعدية المعوية يمكن أن تسبب أيضا نزيف.

كما إن وجود الدم المستمر أو المتكرر في البراز، وخاصة عندما يكون مصحوبا بعلامات تحذيرية أخرى لسرطان القولون والمستقيم، يستدعي زيارة الطبيب فورا.

الإسهال أو الإمساك المستمر

يمكن أن تكون التغيرات في عادات التبرز، مثل الإسهال المستمر مؤشرا مبكرا لسرطان القولون والمستقيم.

اقرأ أيضًا:

فيروس الكبد B.. من أين ينتشر وما هي طرق العدوى الرئيسية؟

"ليست مجرد إرهاق" ماذا تخبرك الهالات السوداء عن صحة طفلك؟

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025



تجنبها فوراً.. أطعمة تزيد من أعراض البرد

تناوله يوميًا.. مشروب أحمر يعزز صحة قلبك



