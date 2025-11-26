كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد أوريغون الأمريكي للعلوم المهنية والصحة أن الالتزام بعادة يومية بسيطة يمكن أن يساهم في خفض مستويات ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع الضغط بشكل ملحوظ.

وفقا لموقع لينتا.رو، نشرت مجلة SLEEP Advances نتائج الدراسة التي أشارت إلى أن النوم في وقت ثابت يوميا يساهم في تقليل ضغط الدم، بما في ذلك القراءات الليلية المهمة لتقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت التجربة أن الحفاظ على موعد نوم ثابت لمدة أسبوعين فقط أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

وشملت الدراسة 11 شخصا يعانون من ارتفاع الضغط ، وبعد متابعة عادات نومهم لمدة أسبوع، طلب الباحثون منهم اختيار وقت محدد للنوم والالتزام به يوميا دون تغيير مدة النوم أو فرض أي قيود إضافية.

وبعد 14 يوما، تراجع تذبذب وقت نومهم من 30 دقيقة إلى 7 دقائق، وانخفض ضغط الدم على مدار 24 ساعة بمعدل 4 ملم زئبق، وهو تأثير مشابه لممارسة الرياضة المعتدلة أو تقليل الملح.

ويؤكد الباحثون أن هذا الانخفاض البسيط له تأثير كبير، إذ أن خفض ضغط الدم الليلي بمقدار 5 ملم زئبق قد يقلل من احتمال الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بأكثر من 10%.

ويرجح أن النوم المنتظم يعزز الإيقاعات البيولوجية للجسم ويساعد على استعادة الانخفاض الليلي الطبيعي لضغط الدم، الذي غالبا ما يكون غير منتظم لدى مرضى ارتفاع الضغط.

وتشير النتائج إلى أن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لا تعتمد فقط على الأدوية أو النظام الغذائي، بل يمكن أن تتحقق من خلال عادة بسيطة وسهلة الممارسة يوميا.