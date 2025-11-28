حذرت البروفيسورة نانا بوجوسوفا، نائبة المدير العام للمركز الوطني لأبحاث القلب، من تجاهل بعض العلامات التي قد تكشف عن ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن كثيرين يخلطون بينها وبين التعب أو الإجهاد اليومي، رغم أنها مؤشرا مبكرا لمشكلة صحية خطيرة.

وقالت نانا إن ارتفاع ضغط الدم غالبًا لا يصاحبه أي أعراض واضحة، لافتة إلى أن كثيرا من الحالات تُكتشف بالصدفة.

وأضافت: "لا يرتبط خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية بمدى شعور المريض بالأعراض، حتى القيم المرتفعة جدا يمكن أن تمر دون ملاحظة"، وفقا لموقع "kp".

وفقا للخبيرة، يظهر ارتفاع ضغط الدم من خلال مجموعة من الأعراض، من بينها:

صداع أو شعور بالثقل في مؤخرة الرأس

دوار وغثيان.

طنين في الأذن.

اضطرابات في الرؤية.

تسارع ضربات القلب أو انزعاج في منطقة الصدر.

ضيق في التنفس أثناء المجهود.

كما يعاني بعض المرضى من تقلبات مزاجية، توتر، تعرق زائد، شعور بالإرهاق والضعف، وحتى مشكلات في النوم.

وشددت على أهمية متابعة قياس ضغط الدم بشكل منتظم، حتى لدى الأشخاص الذين يشعرون بأن صحتهم جيدة، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر يبقى المفتاح الأهم للوقاية من المضاعفات الخطيرة.

