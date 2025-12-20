مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

أنطوان بيل يرشح لمصراوي المنتخبات الأقرب للتويج بكأس الأمم الأفريقية

كتب- نهى خورشيد:

12:00 ص 20/12/2025

أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي

رشح أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، عدداً من المنتخبات للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025، مشيراً إلى أن الضغط سيكون ميزة للمنتخب المغرب بفضل مستوياته الأخيرة.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :" أعتقد أن المنتخبات المرشحة تضم جميع الأبطال السابقين وبالتالي بطبيعة الحال مصر، والكاميرون، كما هناك كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وتونس".

وأضاف: "ولكن هناك بالخصوص المغرب هذا العام، الذي يمتلك أفضلية كونه في حالة فنية جيدة ويلعب على أرضه".

وأتم بيل تصريحاته قائلاً: "تحدثتم عن الضغط، وعندما يكون الفريق في أفضل مستوياته ويلعب على أرضه، فإن الضغط لا يعود مشكلة، الضغط يصبح ميزة"

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

