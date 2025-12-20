أنطوان بيل يرشح لمصراوي المنتخبات الأقرب للتويج بكأس الأمم الأفريقية

رشح أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، عدداً من المنتخبات للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025، مشيراً إلى أن الضغط سيكون ميزة للمنتخب المغرب بفضل مستوياته الأخيرة.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :" أعتقد أن المنتخبات المرشحة تضم جميع الأبطال السابقين وبالتالي بطبيعة الحال مصر، والكاميرون، كما هناك كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وتونس".

وأضاف: "ولكن هناك بالخصوص المغرب هذا العام، الذي يمتلك أفضلية كونه في حالة فنية جيدة ويلعب على أرضه".

وأتم بيل تصريحاته قائلاً: "تحدثتم عن الضغط، وعندما يكون الفريق في أفضل مستوياته ويلعب على أرضه، فإن الضغط لا يعود مشكلة، الضغط يصبح ميزة"