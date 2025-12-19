مباريات الأمس
"الشخصية أهم".. نصائح أنطوان بيل لـ حسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 19/12/2025
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (1)
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (6)
    بيل أنطوان حارس منتخب الكاميرون والمقاولون العرب
    أنطوان بيل
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (5)
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (4)
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (3)
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
    حسام حسن في مران المنتخب
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام حسن في إعلان جديد (6)
    حسام حسن في إعلان جديد (3)

منح أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، نصائح خاصة لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"حسام حسن كان لاعباً صاحب شخصية قوية، وأتخيل أيضاً أنه مدرب صاحب شخصية قوية، لكن يجب الانتباه إلى أن الشخصية القوية لا يجب أن تتحول إلى شخصية سيئة".

وأضاف:"عندما تكون مدرباً أو مسؤولاً فنياً، يجب أن تعرف كيف تكون مرناً وحازماً في الوقت نفسه، كما يجب أن تكون صارماً، لكن يجب أيضاً أن تكون قريباً من لاعبيك".

وتابع الحارس الأسطوري للأسود:" لذلك أعتقد أن حسام حسن قادر على القيام بكل ذلك، لأنه لا يجب الخلط أيضاً، ليس لأنك كنت لاعباً جيداً وسجلت أهدافاً أنك ستصبح مدرباً جيداً".

وأتم تصريحاته قائلاً:" الشخصية أهم بكثير عندما تكون مدرباً كيفية إدارة الرجال أمر أساسي، يجب أن تعرف كيف تكون قاسياً عند الحاجة، لكن يجب أيضاً أن تعرف كيف تتبطق الأمور لتفادي النزاعات وجعل الأمور تسير بشكل جيد، لذلك أتمنى له على أي حال أن يكون مدرباً جيداً كما كان مهاجماً فعالاً".

أنطوان بيل كأس الأمم الأفريقية حسام حسن منتخب مصر حارس الكاميرون

