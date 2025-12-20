لا يقل معدن الزنك أهمية عن الفيتامينات الأساسية، فهو عنصر حيوي يشارك في وظائف جسدية لا حصر لها.

من دعم المناعة إلى تعزيز شفاء الجروح، يلعب الزنك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم وجودة الحياة اليومية، وفقًا "Healthline".

4 فوائد لفيتامين الزنك

دعم الجهاز المناعي

الزنك أساسي لوظيفة الخلايا المناعية وإرسال الإشارات الدفاعية في الجسم، ويساعد في تقليل مدة الإصابة ببعض العدوى الشائعة عند تناوله ضمن النظام الغذائي أو كمكمل.

تسريع شفاء الجروح

يشارك الزنك في بناء البروتينات وخلايا الجلد، ما يجعله مهمًا في إعادة بناء الأنسجة والتئام الجروح بسرعة أكبر.

الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر

الزنك يقلل من مخاطر بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التهابات الجهاز التنفسي وضعف المناعة، بفضل دوره في تعزيز وظائف الخلايا الدفاعية.

تحسين صحة البشرة والجلد

يلعب الزنك دورًا في تقليل الالتهابات وتجديد الخلايا، ما يجعله مفيدًا لعلاج مشكلات الجلد مثل حب الشباب، كما يدعم الحفاظ على نسيج صحي ومتوازن.