يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آلام المفاصل والعظام المرتبطة بالتهاب المفاصل العظمي، والتي تؤثر على الحركة اليومية وجودة الحياة.

ومع محدودية العلاجات التقليدية، يبرز دواء تجريبي جديد كأمل واعد لتخفيف الألم وحماية الغضاريف من التلف.

وبحسب مجلة لينتا.رو، أعلن عن تفاصيل الدواء خلال ندوة الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية "ISSCR".

وأوضح مطورو دواء SN101 أنه مستخلص من خلايا جذعية متعددة القدرات وغير أفيوني، ويعمل بطريقة مبتكرة تشبه "إسفنجة بيولوجية" تمتص الالتهاب وتخفف الألم في الوقت نفسه.

ويحتوي SN101 على خلايا عصبية طرفية ناضجة مسؤولة عن الإحساس بالألم، لكنها لا تنقل الإشارة إلى الدماغ، بل تعترض جزيئات الالتهاب وتفرز عوامل تدعم ترميم الغضاريف والحفاظ عليها.

ويصف الباحثون هذه الآلية بأنها تقدم تخفيفا للألم مع الحد من تطور المرض في الوقت نفسه.

ويؤكد مطورو الدواء أن SN101 يختلف عن العلاجات التقليدية، التي تستهدف غالبا مسارا واحدا للألم أو قناة أيونية واحدة، ويمنح راحة مؤقتة.

كما أن استخدام حقن الكورتيكوستيرويدات قد يسرع تآكل الغضروف، بينما يستهدف هذا العلاج الجديد آليات متعددة للألم والالتهاب، دون مخاطر الإدمان المصاحبة لمسكنات الألم الأفيونية.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الخلايا الناضجة غير المنقسمة يقلل من مخاطر العلاج الخلوي، بما في ذلك احتمال تحول الخلايا إلى أورام، ويأمل الفريق أن يفتح هذا الدواء آفاقا جديدة لعلاج التهاب المفاصل التنكسي، ليس فقط بتخفيف الألم، بل بإبطاء أو تغيير مسار المرض.

بعد عدة أشهر.. امرأة كادت تفقد حياتها بسبب نظام غذائي صارم