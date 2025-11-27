لا تتجاهله.. خطوة واحدة في نظامك الغذائي تُقلل خطر السرطان الخفي

سلطت دراسة حديثة، نُشرت في "المجلة الأوروبية للتغذية"، الضوء على وجود علاقة وثيقة بين الخيارات الغذائية وزيادة خطر الإصابة بسرطان المرارة الصامت، تشير النتائج إلى أن بعض أصناف الطعام الشائعة تلعب دورًا في تطور هذا المرض الذي غالبًا ما يُكتشف في مراحله المتأخرة، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

دور الغذاء الحديث في تفاقم المخاطر

يعتقد خبراء الأورام أن النمط الغذائي المعاصر، المتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة. تعود هذه الخطورة جزئيًا إلى تأثير هذه الأطعمة على توازن الميكروبيوم (البكتيريا النافعة في الأمعاء). لُوحظ سابقًا أن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط بمخاطر صحية عديدة كارتفاع ضغط الدم وسرطان الأمعاء، ويُعزى ذلك إلى مركبات النترات التي تحتويها اللحوم المصنعة.

حل بسيط: قوة البقوليات

كشفت دراسة أجراها باحثون دنماركيون عن خطوة وقائية بسيطة لكنها فعالة: مجرد استبدال حصة أسبوعية واحدة فقط من اللحوم المصنعة بالبقوليات يمكن أن يحدث فارقًا ملموسًا في الحماية من أمراض المرارة.

أكد البروفيسور دانيال إبسن، المعد الرئيسي للدراسة، أن هذا الانخفاض في الخطر، رغم عدم دراسة الآلية البيولوجية بشكل مباشر، يشير بقوة إلى أن ألياف البقوليات هي جزء أساسي من الحل.

منهجية الدراسة والنتائج الإحصائية

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 121,593 مشاركًا من البنك الحيوي البريطاني، بمتوسط عمر 57 عامًا، وذلك عبر استبيانات تفصيلية حول النظام الغذائي والصحة، إضافة إلى قياسات حيوية مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI).

خلال فترة المتابعة التي تجاوزت عقدًا من الزمن، سجل الباحثون 3,772 حالة إصابة بمرض المرارة، ووجدوا ارتباطًا وثيقًا بين هذه الحالات وتناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والمصنعة. كما كان المصابون غالبًا من ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، وأكثر تدخينًا، أو مستخدمين للعلاج الهرموني البديل أو موانع الحمل الفموية.

أظهرت البيانات أن استبدال حوالي 80 جرامًا من اللحوم الحمراء المصنعة بالبقوليات أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض المرارة بنسبة 3%. لم يظهر هذا التأثير الوقائي عند استبدال اللحوم بالدواجن أو الأسماك.

الآليات البيولوجية المقترحة

يرجح الباحثون وجود آليتين رئيسيتين لهذا التأثير الإيجابي للبقوليات:

دعم صحة الأمعاء: تساعد ألياف البقوليات في تحفيز نمو البكتيريا المحللة للألياف، مما يحسن وظائف الجهاز الهضمي، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن مرضى سرطانات القناة الصفراوية سابقًا ظهرت لديهم مستويات أقل من البكتيريا النافعة.

تنظيم الكوليسترول: تساهم البقوليات في خفض الكوليسترول وتقليل الدهون المشبعة. تعمل الألياف القابلة للذوبان كـ"إسفنجة" تمسك بالعصارة الصفراوية الغنية بالكوليسترول وتساعد الجسم على التخلص منها قبل أن يتم امتصاصها، مما يقلل من المخاطر.

عوامل الخطر والتحذيرات

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن عوامل مثل السمنة، الحميات الغنية بالدهون والفقيرة بالألياف، وفقدان الوزن السريع، تزيد جميعها من خطر تشكل حصوات المرارة، التي تعد عامل الخطر الأبرز لسرطان المرارة (إذ يزيد احتمال الإصابة بخمسة أضعاف).

يُعتبر سرطان المرارة مرضًا خفيًا لأن أعراضه لا تظهر غالبًا إلا في المراحل المتقدمة. وتشمل هذه الأعراض اليرقان، حكة الجلد، آلام البطن، الغثيان والقيء، وتغير لون البول والبراز.

