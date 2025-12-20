كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على ظاهرة هجرة الشباب والمخاطر التي يتعرضون لها، معتبرًا أن الحل ليس في التشجيع على المغامرة بالخارج، بل في فتح منافذ آمنة للعمل داخل الوطن.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "لما تدخل اليونان أو إيطاليا تشتغل وتوفر نسبة بسيطة من دخلك، هنا في مصر بـ250 ألف جنيه تقدر تعمل حاجة؟ ده عربية فول ممكن تاكل عيش بيها في مصر بدل من الموت على مركب هجرة!".

وأضاف أديب: "أنا بلاقي شباب واقفين على الطريق في عز البرد بيشوّي ذرة.. الراجل اللي في عربية الذرة ده لو مبعش حاجة، الناس بتبقى عايزة تديله فلوس".

وأشار أديب إلى خطورة الطرق غير الشرعية للهجرة، مضيفًا: "الدولة لازم تشدد الرقابة على المنافذ اللي الناس دي بتمر منها، حدودنا مع ليبيا طويلة جداً، وأكيد المهربين اللي بيهربوا الشباب دول عندهم طرق كتيرة".

