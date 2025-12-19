أنطوان بيل لـ مصراوي: لا يمكن لأي منتخب أن يستسهل مواجهة مصر

علق أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، على المستوى الحالي للفراعنة والمجموعة التى تقع بها في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أعتقد أن مجموعة مصر هي مجموعة متوازنة، تضم منتخبات قوية جداً وهم أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي ربما تكون أقل قوة بقليل من الآخرين، لكن يجب أن يكون الجميع صلبين، وهذا ينطبق على الجميع في كل المجموعات".

وأضاف:"لدينا 24 منتخباً، وهناك أكثر من منتخبين متأهلين عن كل مجموعة، وهناك إمكانية تأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة".

وتابع الحارس الأسطوري للأسود:"لذلك أعتقد أن المجموعات لم تعد تقيم على أنها مكان للموت، المنتخب الأضعف هو من سيخرج، وأعتقد أيضاً أن المنتخب الذي يطمح للذهاب بعيداً يمكنه أن يبدأ بهدوء ومع ذلك يتأهل، بشرط أن يتحسن أداؤه مع توالي المباريات".

وعن المواجهات مع مصرقال:" أتذكرها جيداً فأنا لعبت بالفعل ضد الأهلي والزمالك، وبالتالي لدي مواجهات مع لاعبين مصريين، وأعرف أيضاً المواجهات مع المنتخب الوطني".

وأكمل:"على أي حال، منتخب مصر كان دائماً منتخباً صلباً وقوياً، حتى وإن لم يفز في السنوات الأخيرة باللقب، ولم يتوج في 2019 على أرضه، لكننا رأيناه يصل إلى النهائي، وعاد بقوة، وخسر اللقب بفارق بسيط جداً بركلات الترجيح".

وأتم حديثه قائلاً:"حتى وإن كنا لا نتذكر في النهاية سوى اسم الفائز، فإن المختصين يتذكرون أن الوصيف كان مصر، لذلك لا يمكن لأي منتخب أن يواجه مصر وهو يعتقد أن المباراة ستكون سهلة".