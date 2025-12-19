مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أنطوان بيل لـ مصراوي: لا يمكن لأي منتخب أن يستسهل مواجهة مصر

كتب : نهي خورشيد

09:45 م 19/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 10 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    جلسة تصوير منتخب مصر لأمم أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، على المستوى الحالي للفراعنة والمجموعة التى تقع بها في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال بيل في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أعتقد أن مجموعة مصر هي مجموعة متوازنة، تضم منتخبات قوية جداً وهم أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي ربما تكون أقل قوة بقليل من الآخرين، لكن يجب أن يكون الجميع صلبين، وهذا ينطبق على الجميع في كل المجموعات".

وأضاف:"لدينا 24 منتخباً، وهناك أكثر من منتخبين متأهلين عن كل مجموعة، وهناك إمكانية تأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة".

وتابع الحارس الأسطوري للأسود:"لذلك أعتقد أن المجموعات لم تعد تقيم على أنها مكان للموت، المنتخب الأضعف هو من سيخرج، وأعتقد أيضاً أن المنتخب الذي يطمح للذهاب بعيداً يمكنه أن يبدأ بهدوء ومع ذلك يتأهل، بشرط أن يتحسن أداؤه مع توالي المباريات".

وعن المواجهات مع مصرقال:" أتذكرها جيداً فأنا لعبت بالفعل ضد الأهلي والزمالك، وبالتالي لدي مواجهات مع لاعبين مصريين، وأعرف أيضاً المواجهات مع المنتخب الوطني".

وأكمل:"على أي حال، منتخب مصر كان دائماً منتخباً صلباً وقوياً، حتى وإن لم يفز في السنوات الأخيرة باللقب، ولم يتوج في 2019 على أرضه، لكننا رأيناه يصل إلى النهائي، وعاد بقوة، وخسر اللقب بفارق بسيط جداً بركلات الترجيح".

وأتم حديثه قائلاً:"حتى وإن كنا لا نتذكر في النهاية سوى اسم الفائز، فإن المختصين يتذكرون أن الوصيف كان مصر، لذلك لا يمكن لأي منتخب أن يواجه مصر وهو يعتقد أن المباراة ستكون سهلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أنطوان بيل مجموعة مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2025 منتخب الكاميرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟