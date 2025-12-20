الموز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الجسم من الداخل، ويعزز صحة القلب ويحسن الهضم والطاقة اليومية.

وفق "Healthline"، إليك أبرز 4 فوائد لتناول الموز بانتظام:

يدعم صحة القلب وضغط الدم

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بقدرته على موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

يحسّن الهضم ويعزز صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في الموز مثل البكتين والنشا المقاوم في الموز الأخضر تسرّع حركة الأمعاء وتغذي البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تحسين الهضم وتقليل الإمساك.

يزوّد الجسم بطاقة طبيعية

بفضل السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز)، يوفر الموز طاقة سريعة ومستدامة، مما يجعله خياراً مثالياً كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمارين الرياضية.

يعزّز المناعة ويقلّل الالتهابات

يحتوي الموز على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتعزيز جهاز المناعة، مما يدعم الجسم في مكافحة الأمراض والالتهابات.