إعلان

4 فوائد صحية تجعلك تأكل الموز كل يوم

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 20/12/2025

الموز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الموز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الجسم من الداخل، ويعزز صحة القلب ويحسن الهضم والطاقة اليومية.

وفق "Healthline"، إليك أبرز 4 فوائد لتناول الموز بانتظام:

يدعم صحة القلب وضغط الدم

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بقدرته على موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

يحسّن الهضم ويعزز صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في الموز مثل البكتين والنشا المقاوم في الموز الأخضر تسرّع حركة الأمعاء وتغذي البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تحسين الهضم وتقليل الإمساك.

يزوّد الجسم بطاقة طبيعية

بفضل السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز)، يوفر الموز طاقة سريعة ومستدامة، مما يجعله خياراً مثالياً كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمارين الرياضية.

يعزّز المناعة ويقلّل الالتهابات

يحتوي الموز على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتعزيز جهاز المناعة، مما يدعم الجسم في مكافحة الأمراض والالتهابات.

الموز تحسين الهضم وصحة الأمعاء 4 فوائد صحية مذهلة للموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟