مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة

كتب : أحمد الجندي

04:40 م 19/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي يُنظر إليه من جانب كثير من الشعوب باعتباره "ضيف ثقيل"، في ظل اعتقاد سائد بأنه يفرض شروطًا قاسية على الدول.

وخلال لقائه مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في لبنان، أوضح مدبولي أن التجربة المصرية مع صندوق النقد جاءت مختلفة عما يعتقده البعض، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي نُفذ في مصر تم إعداده بالكامل من جانب الحكومة المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن أي دولة ترغب في التعاون مع صندوق النقد الدولي يجب أن تبدأ بوضع برنامجها الاقتصادي بنفسها، ثم تتوجه بعد ذلك إلى الصندوق للتفاوض.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي لبنان

