الجمبري ليس مجرد طعام شهي، بل يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية التي تعزز صحتك.

إليك كيف يمكن لهذه المأكولات البحرية الصغيرة أن تؤثر بشكل إيجابي على جسمك وعقلك، وفق "هيلث لاين".

غني بالبروتين قليل الدهون

الجمبري يحتوي على نسبة عالية من البروتين مع كمية منخفضة جدًا من الدهون، البروتين ضروري لبناء العضلات، تعزيز الطاقة، ودعم عمليات الأيض في الجسم.

لذلك، خيارًا ممتازًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو زيادة كتلة العضلات.

مصدر ممتاز للأوميجا-3

يحتوي الجمبري على أحماض دهنية أوميحا-3، والتي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

استهلاك أوميجا-3 بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن وظائف المخ.

يدعم صحة العظام والأسنان

الجمبري غني بالمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والزنك، وهي عناصر مهمة للحفاظ على عظام وأسنان قوية.

كما أن هذه المعادن تساعد في تعزيز الجهاز المناعي ودعم عمليات التئام الجروح.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية

الجمبري يحتوي على الأستاكسانثين وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية الخلايا من التلف ويقلل من الالتهابات.

هذه الخاصية مفيدة للحفاظ على صحة الجلد، حماية العينين، وحتى دعم صحة القلب.