سلاح كوريا السري ضد الأمراض.. طبق تقليدي يعزز المناعة بقوة

أكدت دراسة علمية حديثة أن الكيمتشي الكوري المخمر يمتلك القدرة على إحداث تحولات إيجابية وملحوظة في الجهاز المناعي للجسم، تتجاوز بكثير مجرد نكهته المنعشة و اللاذعة، ويُعد الكيمتشي طبقًا تقليديًا يعتمد على خضروات مخمرة مع توابل، ويُقدم كطبق جانبي أساسي في المطبخ الكوري، نقلا عن صحيفة إنبدبندنت.

اختبار علمي على طبق شعبي

لإثبات فعالية الكيمتشي، أجرى المعهد العالمي للكيمتشي، وهو مركز أبحاث كوري جنوبي ممول حكوميًا، تجربة على مدار 12 أسبوعًا. شملت الدراسة ثلاث مجموعات من البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن، وتم تقسيمهم لتلقي إما دواءً وهميًا، أو مسحوق كيمتشي مُخمر طبيعيًا، أو مسحوق كيمتشي مُخمر باستخدام بادئات الخميرة (مزيج محدد من الميكروبات النافعة لتوجيه عملية التخمر).

في ختام التجربة، قام الباحثون بجمع خلايا الدم المحيطية وحيدة النواة (التي تلعب دورًا محوريًا في الاستجابة المناعية) لتحليل الجينات النشطة بداخلها، وقد أتاحت هذه التقنية المتقدمة الكشف عن تغيرات دقيقة في الاستجابة المناعية لا يمكن رصدها بالطرق التقليدية.

تنظيم فريد للجهاز المناعي

أظهرت النتائج أن تناول الكيمتشي أدى إلى تحسن ملحوظ في وظيفة الخلايا العارضة للمستضد (APCs)، وهي الخلايا المسؤولة عن التعرف على التهديدات الخارجية (مثل الفيروسات والبكتيريا) وتنبيه بقية الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، استفادت الخلايا التائية CD4+ المسؤولة عن تنسيق الاستجابة المناعية؛ حيث تمايزت إلى أنواع دفاعية وأخرى تنظيمية بتوازن. هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لأنه لا يقوي الدفاعات فحسب، بل يساعد أيضًا في تهدئة الجهاز المناعي بعد إزالة التهديد، مما يمنع الالتهاب المفرط أو الهجمات غير المقصودة على أنسجة الجسم الذاتية.

صرح الدكتور وو جاي لي، قائد الفريق البحثي، بأن "الكيمتشي يُظهر تأثيرين متزامنين لم يسبق ملاحظتهما بهذا الشكل من قبل: تنشيط الخلايا الدفاعية وفي الوقت نفسه قمع الاستجابة المفرطة".

المستقبل: الكيمتشي كـ "غذاء وظيفي"

لاحظ الباحثون أن كلا نوعي الكيمتشي أظهرا زيادة في الاستجابات المناعية، إلا أن الكيمتشي المُخمر باستخدام بادئات الخميرة كان له تأثير أقوى.

تفتح هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة npj Science of Food المرموقة التابعة لمجموعة Nature، آفاقًا جديدة لـ تحسين الخصائص الصحية للكيمتشي بطريقة منهجية باستخدام تقنيات بادئات الخميرة.

ويأمل الفريق في أن ينتقل الكيمتشي من كونه مجرد طعام تقليدي إلى غذاء وظيفي مثبت علميًا لتأثيره على الصحة المناعية. كما يرون إمكانية تطبيق هذه النتائج لتطوير أغذية صحية محسّنة وربما تحسين فعالية اللقاحات أو حتى المساهمة في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية.

أقرأ أيضًا:

6 أعراض شائعة تظهر في المسالك البولية تشير إلى سرطان صامت

5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال



للشاي الأخضر 5 أضرار و4 فئات ممنوعة من تناوله



عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

تغيرات فلكية.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا قبل عام 2026