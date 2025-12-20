25 صورة ترصد كواليس تدريب منتخب مصر في المغرب

نهى خورشيد:

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته بمدينة أغادير المغربية، لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وشهد المران مشاركة 28 لاعباً، وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

كما حضر المران حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في المغرب، لمتابعة استعدادات الفراعنة عن قرب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.