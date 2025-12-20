مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

25 صورة ترصد كواليس تدريب منتخب مصر في المغرب

كتب : نهي خورشيد

12:42 ص 20/12/2025
نهى خورشيد:

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته بمدينة أغادير المغربية، لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وشهد المران مشاركة 28 لاعباً، وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

كما حضر المران حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في المغرب، لمتابعة استعدادات الفراعنة عن قرب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح عمر مرموش محمد الشناوي زيزو إمام عاشور

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

