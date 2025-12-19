مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية 2025: الكشف عن حكام مباراة المغرب وجزر القمر

كتب : محمد عبد الهادي

10:02 م 19/12/2025
    المغرب تستعد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
    كأس الأمم الأفريقية
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (2)
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (9)
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (3)

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2025 عن هوية حكم المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، التي تجمع بينهما على ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط .

وتستضيف المغرب النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ويشارك أسود الأطلس ضمن المجموعة الأولى في البطولة إلى جانب جزر القمر، مالي وزامبيا.

من هو حكم مباراة المغرب وجزر القمر في أمم أفريقيا؟

وفقًا لما أورد موقع "البطولة المغربي"، سيتولى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا إدارة مباراة المغرب ضد جزر القمر، فيما سيكون الحكم الموريتاني دحان بيدا مسؤولًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

موعد مباراة المغرب و جزر القمر

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب و جزر القمر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

