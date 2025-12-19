أنطوان بيل لـ مصراوي: لا يمكن لأي منتخب أن يستسهل مواجهة مصر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2025 عن هوية حكم المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، التي تجمع بينهما على ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط .

وتستضيف المغرب النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ويشارك أسود الأطلس ضمن المجموعة الأولى في البطولة إلى جانب جزر القمر، مالي وزامبيا.

من هو حكم مباراة المغرب وجزر القمر في أمم أفريقيا؟

وفقًا لما أورد موقع "البطولة المغربي"، سيتولى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا إدارة مباراة المغرب ضد جزر القمر، فيما سيكون الحكم الموريتاني دحان بيدا مسؤولًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

موعد مباراة المغرب و جزر القمر

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب و جزر القمر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.