إعلام سوري يكشف تجدد الغارات على تنظيم داعش في بادية دير الزور الجنوبية

كتب : مصراوي

02:18 ص 20/12/2025

غارات جوية أمريكية

وكالات

شهدت مناطق متفرقة من بادية دير الزور الجنوبية تصعيدًا عسكريًا جديدًا، مع تجدد الغارات الجوية التي استهدفت مواقع لتنظيم داعش، في إطار ملاحقة فلوله ومنع إعادة تمركزه.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام سورية، أن الغارات تركزت على أوكار ومخابئ يشتبه في استخدامها من عناصر التنظيم داخل البادية، ما أسفر عن تدمير عدد من النقاط والتحصينات.

وأفادت التقارير بأن الضربات نُفذت بدقة عالية، واستهدفت مناطق نائية تستخدمها عناصر داعش للتحرك والتخفي، وسط استمرار الرصد الجوي المكثف.

وأكدت المصادر أن العمليات تأتي ضمن جهود متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ومنع أي تحركات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت المتابعة بالإشارة إلى استمرار الإجراءات العسكرية وفق التطورات الميدانية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

تنظيم داعش بادية دير الزور الجنوبية تجدد الغارات

