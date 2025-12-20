"إف-15 وإيه-10 وأباتشي".. كيف شنّت أمريكا عمليتها ضد داعش بسوريا؟

كتب-عبدالله محمود:

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، بأن القوات الأمريكية استخدمت في عمليتها العسكرية "عين الصقر" مقاتلات "إف-15 وأيه-10" ومروحيات أباتشي وصواريخ هيمارس.

وأكد القيادة الوسطى الأمريكية، أنه بدأت عملية واسعة ضد مواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة لتنظيم الدولة في سوريا.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن العملية العسكرية في سوريا استهدفت مقاتلي تنظيم الدولة وبنيته التحتية ومواقع أسلحته.

وقال هيجسيث، إن القوات الأمريكية شرعت في تنفيذ العملية بهدف القضاء على عناصر التنظيم وتدمير قدراته العسكرية داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن الهجوم الأمريكي على مواقع تنظيم الدولة في سوريا لا يمثل بداية حرب جديدة، بل هو عملية ثأر ورد مباشر، مؤكدًا أن العملية تحمل اسم "عين الصقر".

وأوضح وزير الحرب الأمريكي أن القوات الأمريكية طاردت عناصر التنظيم في سوريا وتمكنت من قتل عدد منهم، مشددًا على أن العمليات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عملية "عين الصقر" جاءت ردًا مباشرًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في مدينة تدمر السورية في 13 ديسمبر الجاري.

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تتردد ولن تتوانى أبدًا عن الدفاع عن شعبها وقواتها أينما وجدت.