لم يعد الطعام غير الصحي أو العادات الخاطئة وحدها المسئولة عن الإصابة بأمراض القلب، بل قد تكون الزجاجات أو الألعاب أو عبوات الشامبو البلاستيكية عامل خفي أيضا.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الهند أن المواد الكيميائية السامة المعروفة باسم الفثالات والموجودة في المواد البلاستيكية الشائعة ترتبط بأمراض القلب، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وتضاف الفثالات إلى البلاستيك لجعله ناعما ومرنا ومتينا، لكن هذه المواد الكيميائية لا تبقى ثابتة داخل البلاستيك، بل تتسرب إلى الطعام عند تسخين الحاويات وتتسرب إلى الماء المخزن في الزجاجات البلاستيكية، وتختلط بالهواء الذي نتنفسه، وتدخل أجسامنا عبر مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

وبمجرد دخولها إلى الجسم، تتداخل مع نظام الغدد الصماء في الجسم، وتؤثر على الصحة الأيضية والخصوبة وتدمر وظائف الجهاز التنفسي وتؤثر على صحة القلب.

ووجد الباحثون أن التعرض لفثالات ثنائي-2-إيثيل هكسيل ساهم في 13% من جميع وفيات القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا حول العالم عام 2018.

وأكدت الدراسة أن التعرض لمستويات منخفضة قد يسهم أيضا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأن هذه المواد الكيميائية تتراكم في الجسم بمرور الوقت.

وأشار الباحثون إلى مادة DEHP، وهي فثالات شائعة الاستخدام، والتي ثبت أنها تسبب التهاب داخل الشرايين وتصلب جدران الأوعية الدموية وزيادة تكوين اللويحات والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

