وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب أن الحكومة السورية تقدم دعمًا كاملًا للولايات المتحدة في تنفيذ ضربات قوية ومكثفة تستهدف معاقل تنظيم داعش.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات ترامب، التي شدد خلالها على أن العمليات العسكرية تُنفذ بقوة شديدة وبالتنسيق اللازم لضرب بؤر التنظيم المتطرف والقضاء على تهديده في المنطقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الدعم يسهم في تعزيز فعالية الضربات الجوية والعمليات العسكرية، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في ملاحقة التنظيم أينما وُجد، وعدم السماح بعودة نشاطه مجددًا.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على استمرار التحركات العسكرية وفق التطورات الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية اللازمة.