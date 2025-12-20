انطلاق ورشة "التسويق الثقافي" للعاملين بقصور الثقافة.. غدا

تنطلق غدا الأحد، بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة الورشة التدريبية "التسويق الثقافي"

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز مهارات العاملين في مجال التسويق الثقافي وتطوير آلياته لجذب جمهور أوسع.

الورشة تنفذها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تزويد المتدربين بالأدوات الحديثة في التسويق الثقافي. وتعتمد هذه الأدوات على استراتيجيات فهم واستخدام العادات والتقاليد والرموز الثقافية لدى الجمهور، بهدف بناء روابط هادفة وجذابة وإنشاء حملات مخصصة تتناغم مع هوية الجمهور وقيمه، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويزيد اهتمامهم بالمنتج أو الخدمة، عبر إظهار الوعي بموروثهم الثقافي، سواء من خلال اللغة أو الرموز أو المناسبات والاحتفالات.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف