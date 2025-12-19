النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة 2024

أعلن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، عن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة، المخصص لخريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الشرطة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية يوضح جميع المواعيد والتفاصيل الخاصة بالإجراءات، وذلك لضمان سهولة التقديم والتيسير على المتقدمين وفق القواعد المنظمة للمسابقة.