كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان أنها تعاني من حالة صحية تُسمى "وجه القمر"، بعد أن لاحظت تغيرا مفاجئا في شكل وجهها.

وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، قالت صفاء إنها تفاجأت بانتفاخ وجهها قبل ظهورها في برنامج "مع رابعة"، رغم أن وزنها لم يتغير، الأمر الذي جعلها تشعر بالحيرة في البداية.

وبعد الخضوع لفحوصات طبية، تبين أن السبب هو حالة "وجه القمر"، وهي ليست مرضا بحد ذاتها، وإنما عرض صحي ينتج عن أسباب هرمونية أو بسبب بعض الأدوية.

ما هو "وجه القمر"؟

حالة تحدث نتيجة تراكم الدهون أو السوائل على جانبي الوجه، ما يمنحه مظهرا مستديرا وممتلئا يشبه القمر المكتمل، وغالبا ما يكون مؤشرا على مشكلة صحية كامنة، وفقا لموقع "health".

أبرز أسباب ظهور وجه القمر

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى هذه الحالة، من أبرزها:

- الاستخدام طويل الأمد لأدوية الستيرويدات مثل "بريدنيزون" لعلاج أمراض كفقر الدم، الذئبة، بعض أنواع السرطان، والالتهابات المزمنة.

- قصور أو خمول الغدة الدرقية.

- متلازمة كوشينج، وهي اضطراب هرموني نادر ناتج عن ارتفاع الكورتيزول لفترات طويلة.

زيادة الوزن، خاصة لدى مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

علامات تشير إلى "وجه القمر"

يمكن ملاحظة الحالة من خلال عدد من الأعراض، أبرزها:

انتفاخ الخدين والجبهة والذقن.

صعوبة رؤية الأذنين من الأمام.

مظهر دائري للوجه يشبه القمر المكتمل.

علاج وجه القمر

يعتمد العلاج على تحديد السبب الرئيسي للحالة، ويطلب الطبيب إجراء:

تحاليل دم وبول.

فحوصات تصويرية مثل الأشعة المقطعية (CT) أو الرنين المغناطيسي (MRI).

وبناء على التشخيص:

يتم تعديل جرعات الستيرويدات أو إيقافها تدريجيا تحت إشراف طبي.

علاج السبب الهرموني، مثل متلازمة كوشينج أو قصور الغدة الدرقية.

في حال كان السبب زيادة الوزن، يُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والرياضة، وتقليل التوتر، والنوم الجيد.

كيف يمكن الوقاية من ظهور "وجه القمر"؟

رغم صعوبة التنبؤ بهذه الحالة، إلا أن تقليل خطر الإصابة بها ممكن من خلال:

الحفاظ على وزن صحي.

التشخيص المبكر والدقيق للأمراض المسببة.

شرب كميات كافية من الماء.

تقليل تناول الملح.

الحصول على قسط كاف من النوم.

بعد عدة أشهر.. امرأة كادت تفقد حياتها بسبب نظام غذائي صارم