أثار متحف متخصص في علم الحشرات بالعاصمة الصينية بكين فضول زواره بتقديم تجربة غير مألوفة، عبر مشروب قهوة مبتكر يعتمد على مسحوق الصراصير المجففة وشرائح صفراء من ديدان الميلورم.

وبحسب موقع 24.ae، يعرض المشروب بسعر 45 يوانا، وقد جذب في الأسابيع الأخيرة عددا من الزوار الفضوليين الذين أرادوا تجربة النكهة غير التقليدية.

ويتكون المشروب من قاعدة قهوة عادية ممزوجة بالديدان المجففة، مع طبقة خفيفة من مسحوق الصراصير تضاف بعد الطحن.

وصف الزبائن الطعم بأنه يميل إلى النكهة المحروقة مع حموضة خفيفة، فيما أوضح الموظفون أن المشروب بدأ طرحه نهاية يونيو حزيران، قبل أن يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بين الشباب الباحثين عن تجارب مبتكرة.

ويستمر المتحف في تقديم سلسلة من المشروبات ذات الطابع الحشري، تشمل مشروبات بعصارة نبات مفترس وأخرى تحتوي على النمل، ويطرح الأخير بشكل خاص خلال موسم الهالووين.

وأكد الموظفون أن جميع المكونات مأخوذة من متاجر الطب الصيني التقليدي، لضمان سلامة المواد المستخدمة.

ورغم انتشار الحديث عن المشروب، ظل رواج المبيعات محدودا، حيث يباع أكثر من 10 أكواب يوميا، مع تراجع إقبال العائلات نظرا للنفور من الصراصير.

وفي الوقت نفسه، شارك أحد المدونين الصينيين تجربته بعد تذوق المشروب تلبية لطلبات متابعيه، مشيرا إلى أنه أقل غرابة مما توقع، لكن الفكرة أثارت جدلا واسعا بين المستخدمين الذين أبدى كثيرون منهم رفضهم لتجربته.

