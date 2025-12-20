كان يردده النبي.. أفضل دعاء لاستقبال شهر رجب

يحرص المسلمون على استقبال الشهور الهجرية بالدعاء، والصلوات بهدف التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما تحمله نفوسهم من الأمنيات؛ ومع اقتراب حلول شهر رجب تساءل البعض عن دعاء النبي في استقباله لشهر رجب؟.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية دعاء النبي في استقباله لشهر رجب، حسبما أعلنت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.

حيث قالت أن النبي كان إذا رأى الهلال، قال: "اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر هجري، ومنه شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء مشروع ومستحب في كل وقت، خاصة في الأوقات المباركة التي يُرجى فيها قبول الدعاء، ومنها بدايات الشهور الهجرية، لما تحمله من معانٍ إيمانية وبدايات جديدة تدعو للتقرب إلى الله عز وجل.

وشددت الإفتاء على أن شهر رجب يعد محطة إيمانية مهمة للاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك، حيث يستحب الإكثار فيه من الدعاء والاستغفار والطاعات، تمهيدا لحسن استقبال شهر الصيام.

وفي هذا السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن اعتزامها استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447هـ، مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025م، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دورها الشرعي في إعلان بدايات الشهور الهجرية وفق الضوابط الفقهية والعلمية المعتمدة.

وابتهلت دار الإفتاء إلى الله تعالى أن يجعل شهر رجب شهر خير وبركة، وأن يبلغ الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، وأن يعين الجميع على استغلال شهري رجب وشعبان في الطاعات، وحسن الاستعداد لموسم الصيام، بما يرضي الله عز وجل ويزكي النفوس.

