"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة

كتب : مصراوي

01:23 ص 20/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب-عبدالله محمود:

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، بدء عملية عسكرية في سوريا تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة وبنيته التحتية ومواقع أسلحته.

وقال هيجسيث، في بيان صادر اليوم السبت، إن القوات الأمريكية شرعت في تنفيذ العملية بهدف القضاء على عناصر التنظيم وتدمير قدراته العسكرية داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن الهجوم الأمريكي على مواقع تنظيم الدولة في سوريا لا يمثل بداية حرب جديدة، بل هو عملية ثأر ورد مباشر، مؤكدًا أن العملية تحمل اسم "عين الصقر".

وأوضح وزير الحرب الأمريكي أن القوات الأمريكية طاردت عناصر التنظيم في سوريا وتمكنت من قتل عدد منهم، مشددًا على أن العمليات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عملية "عين الصقر" جاءت ردًا مباشرًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في مدينة تدمر السورية في 13 ديسمبر الجاري.

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تتردد ولن تتوانى أبدًا عن الدفاع عن شعبها وقواتها أينما وجدت.

وزير الحرب الأمريكي

