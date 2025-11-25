بذور اليقطين واللوز من أشهر الوجبات الخفيفة الصحية، إذ يوفر كلاهما عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم، ولكن أيهما أفضل لصحتك؟

بذور اليقطين غنية بالبروتين

وفقا لموقع " Very Well Health"، اللوز وبذور اليقطين مصدرا جيدا للبروتين النباتي، لكن بذور اليقطين تتفوق بنسبة طفيفة:

25 جراما من بذور اليقطين: 8.34 جرام بروتين

25 جراما من اللوز: 6 جرامات بروتين

ويحتوي كلا منهما على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، إلا أنهما لا يُعدان "بروتينا كاملا" بسبب انخفاض بعض الأحماض مثل اللايسين، لذا يُفضل تناولهما مع مصادر بروتينية أخرى.

الألياف

محتوى الألياف يختلف باختلاف طريقة تناول بذور اليقطين:

بذور اليقطين بقشرها (25 جراما): 5.22 جرام ألياف

بذور اليقطين بدون قشر: 1.82 جرام ألياف

اللوز (25 جراما): 3 جرامات ألياف

ورغم ذلك، تبقى هذه الكميات أقل من الاحتياج اليومي الموصى به للبالغين (25–30 جراما)، وتساعد الألياف على تحسين الهضم، وخفض مخاطر أمراض القلب والسكري والسرطانات.

المغنيسيوم

تتفوق بذور اليقطين بشكل واضح في محتوى المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يدخل في أكثر من 300 وظيفة حيوية في الجسم:

بذور اليقطين (25 جراما): 154 ملغ مغنيسيوم

اللوز (25 جراما): 72.24 ملغ

يمثل ذلك 37% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم لدى البالغين عند تناول بذور اليقطين، مقابل 17% فقط من اللوز.

كلا الخيارين مغذي وصحي، لكن بذور اليقطين تتفوق من حيث كمية البروتين، محتوى الألياف عند تناولها بقشرها، نسبة المغنيسيوم

أما اللوز وجبة خفيفة ممتازة وغنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين.

والاختيار الأمثل يعتمد على احتياجاتك اليومية من العناصر الغذائية.

