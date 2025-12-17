رئيس جامعة بنها يهنئ المُعيدين الجدد ويستعرض مهامهم الأكاديمية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على بناء قدرات شباب الباحثين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تنعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتسهم في تعزيز سمعة الجامعة ومكانتها العلمية، مشددًا على دورهم المحوري في دعم التواصل العلمي، وإثراء العملية التعليمية، وتحقيق رؤية الجامعة المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة بنها بالمُعيدين الجدد، حيث قدّم لهم التهنئة بمناسبة تفوقهم الأكاديمي وانضمامهم إلى هيئة التدريس المعاونة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بنها تحرص على اختيار أفضل الكوادر الأكاديمية، مؤكدًا أن الأكاديميين أصحاب رسالة تتمثل في تخريج إنسان قادر على المنافسة في سوق العمل، ومؤهل علميًا ومهنيًا لخدمة المجتمع.

ووجّه حديثه للمُعيدين الجدد بضرورة أن يكونوا قدوة ومثلًا أعلى للطلاب من حيث الالتزام والانضباط، والتواضع، وروح التعاون، والتمسك بالقيم السلوكية والأخلاقية داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور الجيزاوي أهمية الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، بما يضيف قيمة مضافة للمجتمع، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تخدم قضايا المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس الجامعة عددًا من المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المُعيد، وفي مقدمتها بناء القدرات الشخصية والمهنية من خلال برامج الإعداد التي توفرها الجامعة، والتي تستهدف تأهيل كوادر أكاديمية جامعية متميزة قادرة على أداء مهامها التدريسية والبحثية والإدارية بكفاءة وفاعلية وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية والأخلاقية المعتمدة.

وتناول اللقاء أيضًا توضيح المهام والواجبات التدريسية للمُعيدين، والمظهر العام اللائق، وأسس العلاقة بين الأستاذ والطالب، إلى جانب القواعد القانونية المنظمة للعمل داخل الجامعة، بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية منضبطة ومحفزة على التميز والإبداع.