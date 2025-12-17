الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ قدم طفل من البتر بعد حادث مروع

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن طوارئ المستشفى استقبلت حالة لطفل بعمر 3 سنوات يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وتهتك شديد لظهر القدم اليسرى نتيجة حادث سير.

وتمت مناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وجراحة التجميل، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، والتي أظهرت فقدانًا كاملًا للجلد والأنسجة الرخوة تحت الجلد، وكذلك فقدان أوتار القدم اليسرى.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الفتاح، استشاري جراحة التجميل والإصلاح والجراحات الميكروسكوبية، إنه جرى إجراء جراحة استكشافية تم خلالها إصلاح الفقدان الجلدي عبر استخدام سديلة جلدية وأنسجة رخوة حرة من أسفل البطن، علاوة على توصيل السديلة الجلدية بالأوعية الدموية المغذية للقدم عبر جراحة ميكروسكوبية عالية الدقة، تمكن الفريق الجراحي خلالها من إنقاذ القدم من البتر في غضون خمس ساعات، ليخرج بعدها المريض بحالة طبية مستقرة إلى إحدى غرف القسم الداخلي، مع متابعة دقيقة ومنتظمة للسديلة كل 3 ساعات لمدة 48 ساعة بعد العملية.

وأوضح الدكتور وائل الشاعر، استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، أن هذه العملية هي إحدى الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة التي تحتاج إلى فريق طبي ذي مهارة فنية عالية، لا سيما في مثل هذا العمر الصغير نظرًا للدقة المتناهية للأوعية الدموية، والتي تحتاج إلى التكبير الميكروسكوبي عالي الدقة، مشيرًا إلى أنها تُجرى فقط في عدد محدود من المراكز الطبية المتخصصة حول العالم.

ضم الفريق الطبي: د. أسامة عبدالفتاح، استشاري جراحة التجميل والإصلاح والجراحات الميكروسكوبية، د. أسامة عبدالفتاح، د. مبارك حمدان، د. عمرو زيدان، د. محمود عبد المنصف، د. عمرو مصطفي.

وضم فريق التخدير: د. تامر نبيل، د. خالد جمال، د. يحيي حماد، وفريق التمريض: آية رمضان، جيهان محمد، وفني التخدير عماد عبدالحكيم.