عباس الجمل: لا يمكن الجزم بأن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على البشر

قال الدكتور عباس الجمل، أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد والحاصل على 35 براءة اختراع، إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيهدد البشرية أو سيسيطر على البشر في المستقبل، مشيرًا إلى أن التفكير حول هذا الموضوع يتغير يوميًا بسبب التطور الكبير الذي يحدث في هذا المجال، ولا يمكن الجزم بنفي تلك التساؤلات أو إثباتها.

وأوضح أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد، خلال حديثه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية ومفيدة للغاية يستخدمها شخصيًا في إنجاز بعض المهام، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في مساعدة البشر على إنجاز المهام المعقدة بسرعة وكفاءة أعلى، سواء في مجالات الترجمة أو التشفير وصناعة الأكواد، أو إجراء بعض الأبحاث.

وأكد الجمل أن الذكاء الاصطناعي أداة رائعة تسهل حياة المستخدمين، مشددًا على أنه يجب التعامل مع هذه الأدوات كوسائل مساعدة وليست بديلاً للبشر على الأقل في الوقت الحالي.

وأبدى الدكتور عباس الجمل أسفه من قيام بعض الشركات بالتعجيل في استخدام الذكاء الاصطناعي لإقصاء البشر واستبدالهم به، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مجدٍ، نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا جيدًا للإنسان بصورته الحالية.

وأضاف أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد: "لا أعلم إلى أين نحن نسير، لكن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ضخمة للغاية ومن الصعب التنبؤ بمستقبله، متمنيًا أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة إنتاجية تعظم وتساعد البشر في التفكير بشكل أكثر دقة وسرعة، لا أن يكون بديلًا للبشر".

كانت جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025، أعلنت فوز البروفيسور المصري عباس الجمل، أستاذ فى كلية الهندسة بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة في نظرية معلومات الشبكات التي أسست مفاهيم حديثة غيّرت مسار الاتصالات الرقمية، ووضعت الأسس الرياضية لفهم الحدود القصوى لأداء شبكات الاتصال.