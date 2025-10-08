9 أضرار صادمة يسببها الشاي والقهوة لطفلك.. احذر قبل فوات الأوان

رغم أن الشاي والقهوة من المشروبات اليومية المحببة للكبار، إلا أن تسللها إلى قائمة الأطفال الغذائية أصبح مثار قلق متزايد بين الأطباء والمتخصصين، فالكافيين ليس بريئًا كما يظن البعض، بل يحمل في طياته مجموعة من التأثيرات السلبية على صحة الأطفال الجسدية والعقلية.

كيف تؤثر القهوة والشاي على جسم الطفل؟

وفقا لما نشره موقع "pubmed"، إليك 9 أضرار للمشروبات المنبهة، لذلك يجب إعادة النظر في تقديمها للصغار.

1- اضطرابات النوم والأرق

أولى الآثار التي تظهر سريعًا على الطفل بعد استهلاك الشاي أو القهوة هي اضطرابات النوم.

فالكافيين ينشط الجهاز العصبي ويؤدي إلى صعوبة في الخلود للنوم أو نوم متقطع، مما يؤثر على نشاط الطفل وتركيزه خلال النهار.

2- ضعف التركيز وتراجع الأداء الدراسي

رغم أن الكافيين قد يعطي دفعة مؤقتة من النشاط، إلا أن تأثيره قصير الأمد وسرعان ما يتبعه إرهاق ذهني وانخفاض في التركيز، وهذا الانخفاض يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي ويُضعف قدرة الطفل على المتابعة والانتباه داخل الفصل.

3- تقلبات المزاج والعصبية

تناول الكافيين بانتظام قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية حادة، تشمل العصبية الزائدة، نوبات غضب مفاجئة، وصعوبة في السيطرة على الانفعالات، وهذه التغيرات السلوكية تؤثر على علاقات الطفل بأقرانه وأسرته.

4- الاعتماد النفسي على الكافيين

مع الاستمرار، قد يصبح الطفل معتمدًا نفسيًا على الكافيين، فيشعر بالانزعاج أو التوتر عند التوقف عن تناول القهوة أو الشاي، وهو ما يشير إلى بداية إدمان سلوكي يصعب التخلص منه لاحقًا.

5- إعاقة امتصاص الحديد وفقر الدم

مركبات "التانين" الموجودة في الشاي تعيق امتصاص الحديد من الطعام، مما يزيد خطر الإصابة بفقر الدم، وهذا الضعف يؤثر أيضًا على مناعة الطفل ويجعله أكثر عرضة للأمراض.

6- تأخر في نمو العظام والأسنان

يؤثر الكافيين سلبًا على امتصاص الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لنمو العظام والأسنان لدى الأطفال.

7- زيادة ضربات القلب والتوتر الجسدي

يؤدي الكافيين إلى تسارع في معدل ضربات القلب عند الأطفال، مما يُشعرهم بالتوتر الجسدي والقلق الدائم، وهو أمر مقلق خاصة لدى الأطفال الأصغر سنًا.

8- مشاكل في الجهاز الهضمي

القهوة والشاي قد تسبب اضطرابات في المعدة، خاصة لدى الأطفال ذوي المعدة الحساسة، إذ تؤدي إلى شعور بعدم الارتياح، حموضة، أو حتى مغص مزعج.

9- ضعف المناعة وزيادة الحساسية

أظهرت دراسات أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤثر على توازن الجهاز المناعي، ويزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية أو الالتهابات المتكررة.

