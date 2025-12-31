22 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حمدي فتحي

"جوائز وألقاب تاريخية".. 15 صورة ترصد أجمل المواقف بين محمد صلاح وزوجته

تبحث جماهير الكرة باستمرار عن أبرز المعلومات، الخاصة بنجومها

المفضلين، لكونها اللعبة الشعبية الأولى في مصر والتي تحظى بجماهيرية كبيرة.

ومن اللاعبين الذين يتواجدون دائما ويتفاعلون وذات أهمية وشعبية كبيرة هو نجم المنتخب المصري وخط وسط الوكرة القطري حمدي فتحي.

أبرز المعلومات عن زوجة حمدي فتحي

وبالنظر إلى الحياة العائلية لنجم الوسط المصري حمدي فتحي، فإننا نجد أنه متزوج من فتاة تدعى روان كامل عبد المولى.

واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في يوليو من عام 2021، وزوجة نجم وسط المنتخب تعمل مهندسة معمارية.

ويتابعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات أقل من 160 متابع، حتى تقتصر روان على خصوصيتها على الأقارب والأصدقاء فقط، ولم تحب الحياة العلنية لنلاحظ موقع الإنستجرام ليدها مقفول.

وأنجبت من حمدي فتحي ولدا وحيدا إلى الآن في نوفمبر 2021 ويذكر "زين" الذي يحرص حمدي فتحي على الظهور معه دائما.