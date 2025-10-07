خطفت الأنظار.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة هاجر الشرنوبي

أطلت الفنانة هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت هاجر فستان طويل بفتحة ساق جريئة باللون البيبي بلو، من تصميم"marwaredahautecouture".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست ميرا باسم.

واختارت هاجر تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر نادر تركي.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "bijoux.jewelry".