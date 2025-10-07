5 فيتامينات ضرورية للمرأة بعد الأربعين.. تعرفي عليها

مع دخول مرحلة ما بعد الأربعين، تبدأ التغيرات الهرمونية والجسدية في التأثير على صحة المرأة، ما يجعل تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية أمرا ضروريا.

وهناك بعض المكملات التي تساعد على دعم العظام والمناعة والصحة العقلية، شرط أن تكون بجرعات معتدلة وتحت إشراف طبي.

فيتامين د

من أبرز الفيتامينات التي تحتاجها المرأة بعد الأربعين، لدوره الحيوي في تعزيز امتصاص الكالسيوم، وتقوية العظام، والحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي.

الكالسيوم والمغنيسيوم

يرتبط الكالسيوم مباشرة بصحة العظام، ويعد ضروريا للوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء في منتصف العمر، ويؤدي المغنيسيوم دورا مهما، إذ يسهم في تحسين امتصاص الكالسيوم، فضلا عن دوره في تنظيم ضغط الدم ودعم جودة النوم.

ويُنصح بالحصول على هذه العناصر من مصادر طبيعية مثل منتجات الألبان، الخضروات الورقية، والمكسرات قبل التفكير في المكملات.

فيتامين B12

مع التقدم في العمر، تنخفض قدرة الجسم على امتصاص فيتامين B12 من الطعام، ما يسبب شعورا بالتعب وضعفا في التركيز والذاكرة.

وتُوصى النساء، خاصة من يتبعن نظاما نباتيا أو حمية منخفضة بالبروتين الحيواني، بتتبّع مستوياته عبر فحوص دورية.

أوميجا 3

تؤدي أحماض أوميجا-3 الدهنية دورا أساسيا في دعم صحة القلب والدماغ وتنظيم المزاج، خاصة خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

وتتوافر في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين.

ورغم أهمية هذه العناصر، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي.

وتشير خبيرة التغذية البريطانية سارة شينكمان إلى أن "الفيتامينات تُكمل النظام الغذائي لكنها لا تعوضه، مضيفة:

"التوازن هو أساس العافية في منتصف العمر، وليس الإكثار من الأقراص".

كما نبه الأطباء إلى مخاطر تناول أكثر من مكمل في الوقت نفسه، مؤكدين أن الجرعات الزائدة من فيتامينات مثل "د" أو "أ" أو الحديد قد تضر أكثر مما تنفع.

