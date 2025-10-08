مشروبات طبيعية قد تقي من تراكم الدهون في الكبد.. تعرف عليها

يعتبر مرض الكبد الدهني من أكثر المشاكل الصحية انتشارا في العصر الحديث، وينقسم إلى نوعين: الكحولي وغير الكحولي. ومع تزايد أعداد المصابين، تتجه الأنظار إلى الوقاية والطرق الطبيعية التي تساعد في تقليل تراكم الدهون وتحسين صحة الكبد.

وفقا لما ذكره موقع Healthline، يوصي الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بثلاثة مشروبات طبيعية أثبتت الدراسات فعاليتها في دعم صحة الكبد وتقليل الدهون المتراكمة، وهي سهلة ومتوفرة للجميع.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات كاتيشين، وأبرزها EGCG، التي تساهم في تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون، ما يجعله خيارا مثاليا للوقاية من مرض الكبد الدهني.

القهوة

تناول القهوة العضوية يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد ومرض الكبد الدهني، مع التأكيد على تجنب السكر واستخدام المحليات الطبيعية كالستيفيا والعسل للحفاظ على الفائدة.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على البيتالين، مضادات أكسدة قوية تحمي الكبد من التلف وتقلل من تراكم الدهون، لكن ينصح بتناوله باعتدال لتجنب زيادة السكر في الدم.

نصائح عامة للوقاية من مرض الكبد الدهني

تشمل الوقاية الإقلاع عن الكحول، اتباع نظام غذائي متوازن مع الأطعمة الكاملة، تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.