بـ"فستان أنيق" شريهان تكشف عن أمنيتها في عام 2026.. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها صورة لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، كشفت من خلالها عن أمنيتها في عام 2026.

ونشرت شريهان، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب، السلام، الإنسانية، الرحمة.. 2026".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك، يا جمال فستانك يا أيقونة، ملكة ما شاء الله، الجميلة، ما شاء الله عليكي، كل سنة وانتي طيبة وبخير".

يذكر أن، شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتعد واحدة من رموز الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، ودرست رقص الباليه في سن مبكرة، وتزوجت في بداياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت لاحقًا من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وأنجبت منه ابنتيها "لؤلؤة" و"تاليا".