إعلان

بـ"فستان أنيق" شريهان تكشف عن أمنيتها في عام 2026.. ماذا قالت؟

كتب : هاني صابر

07:50 م 31/12/2025 تعديل في 08:17 م

الفنانة الكبيرة شريهان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها صورة لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، كشفت من خلالها عن أمنيتها في عام 2026.

ونشرت شريهان، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب، السلام، الإنسانية، الرحمة.. 2026".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك، يا جمال فستانك يا أيقونة، ملكة ما شاء الله، الجميلة، ما شاء الله عليكي، كل سنة وانتي طيبة وبخير".

يذكر أن، شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتعد واحدة من رموز الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، ودرست رقص الباليه في سن مبكرة، وتزوجت في بداياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت لاحقًا من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وأنجبت منه ابنتيها "لؤلؤة" و"تاليا".

شريهان

الفنانة شريهان الفنانة شريهان بفستان أنيق الفنانة شريهان على إنستجرام إطلالة الفنانة شريهان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"