مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

مع زوجها وبطولات.. أجمل لحظات نور الشربيني بطلة الإسكواش في 2025

كتب : محمد عبد الهادي

09:43 م 31/12/2025
تصدرت بطلة الاسكواش نور الشربيني، حديث العام الميلادي 2025، بعد سيطرتها على العديد من ألقاب اللعبة، وتتويجها الأخير بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني

تلعب نور الشربيني صاحبة الـ 30 عاما، ضمن صفوف فريق سبورتنج، وتعد من أبرز لاعبات الإسكواش على مستوى العالم.

توجت في شهر ديسمبر 2025 ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش لتضيف اللقب الثاني لها من البطولة، بعدما توجت به في عام 2017.

وتمتلك الشربيني الكثير من الأرقام المميزة في لعبة الإسكواش، إذ أنها تعد اللاعبة الوحيدة في التاريخ، الذي تمكن من الوصول لنهائي بطولة العالم للإسكواش في 9 مناسبات مختلفة توجت ب 9 ألقاب منهم.

وزوج نور الشربيني هو بطل رياضي سابق أيضًا يدعى عمرو الحلو، لاعب كرة اليد السابق في فريق سبورتنج، لكنه يعمل حاليا في مجال دراسته كطبيب أسنان.

