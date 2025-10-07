أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها

يعاني الكثيرون من أعراض تدل على نقص فيتامين ب12، وهو عنصر غذائي حيوي ضروري لصحة الدم والجهاز العصبي.

فيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى نقص مستويات هذا الفيتامين، وفقا لموقع "health".

الضعف والتعب المستمر

عندما يقل مستوى فيتامين ب12 في الجسم، يعجز الجسم عن إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كاف، مما يسبب الشعور المستمر بالضعف والتعب.

وتعتبر الإصابة بفقر الدم من أوائل العلامات التي يمكن ملاحظتها بسهولة، حيث تؤدي خلايا الدم الحمراء دورا رئيسيا في نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

الجلد المصاب باليرقان

من أعراض نقص فيتامين ب12 أيضًا شحوب الجلد واصفراره، ويظهر ذلك بوضوح في لون البشرة وبياض العينين الذي يتحول إلى مسحة صفراء خفيفة.

الدوخة وتغيرات في الحركة

نقص هذا الفيتامين يؤثر على الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى شعور بالدوار وصعوبة في المشي بشكل متوازن، بالإضافة إلى ذلك، تزداد صعوبة التنفس.

الخدر والتنميل

يشير الشعور بالوخز أو التنميل إلى تلف الأعصاب الناتج عن نقص مزمن في مستوياته، وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب الذي سيحدد السبب ويوصي بالجرعة المناسبة من المكملات.

ضعف البصر

لأن فيتامين ب12 يؤدي دورا مهما في صحة الجهاز العصبي، فإن نقصه يسبب ضعف في نقل الإشارات من العين إلى الدماغ، ما ينعكس سلبا على صحة البصر.

