لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

مع كل رحلة جوية، يسعى المسافرون إلى تحقيق أقصى درجات الراحة وتجنب المشكلات الصحية التي ترافق السفر لساعات طويلة.

وأشار خبراء السفر أن تجهيز الحقيبة اليدوية بعناصر بسيطة، لكنها فعالة، يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا في تجربة السفر.

من أبرز هذه الأدوات، بالإضافة إلى مطهر اليدين ووسادة الرقبة، تبرز كرة التنس كعنصر غير تقليدي لكنه فعال، يُنصح بحمله خلال الرحلات الجوية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تُستخدم كرة التنس كوسيلة بسيطة لتدليك العضلات وتحفيز الدورة الدموية، ما يساعد على التخفيف من التصلب العضلي الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.

ويكفي تمرير الكرة بلطف على مناطق مثل الفخذين، الكاحلين، الساقين، الكتفين والمعصمين، مع ضغط خفيف وحركات صعود وهبوط، لتحفيز تدفق الدم وتخفيف التوتر العضلي، دون الحاجة لأجهزة تدليك ضخمة.

من جانبه، حذر لي كارترايت، من عادة شائعة بين الركاب وهي تقاطع الساقين أثناء الجلوس على متن الطائرة.

وأوضح أن هذه الوضعية، رغم بساطتها الظاهرة، تؤدي إلى آلام في الظهر والمفاصل، وتُعيق تدفق الدم، ما يرفع من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (DVT).

وأضاف كارترايت: "مع التقدم في العمر، تتباطأ الدورة الدموية وتضعف العضلات، كما تصبح صمامات الأوردة أقل كفاءة، والأمراض المزمنة، مثل السكري، من العوامل التي تزيد خطر تكوّن الجلطات الدموية أثناء الرحلات الطويلة".

بالإضافة إلى العناية بالجسم أثناء الرحلة، وحُسن تجهيز الحقيبة المحمولة، من الضروري الاحتفاظ بالأدوية الموصوفة، والأجهزة الإلكترونية والوثائق الأساسية، داخل الحقيبة اليدوية وعدم وضعها في الأمتعة المسجلة.

ونصحت منصة السفر عبر "تيك توك"، المسافرين بالاحتفاظ بهذه العناصر الحيوية معهم، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، حيث من الصعب الحصول على بدائل أو وصفات طبية في وقت قصير في حال ضياع الأمتعة.