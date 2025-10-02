"العدو اللدود لمرضى الربو".. احذر وضع هذا الشيء في منزلك

كتبت- شيماء مرسي

الشموع المعطرة من أسهل الطرق لتزيين المنزل وخلق أجواء مميزة، ومع ذلك، ليست خيارا جيدا دائما لمرضى الربو.

وفقد تكون هذه الشموع عطرية للغاية لدرجة أنها قد تسبب نوبات ربو، وبالإضافة إلى ذلك، قد تطلق بعض الشموع مواد ضارة، مثل البنزين والتولوين، وهي ملوثات خطيرة تسبب نوبات الربو وتلحق الضرر أيضا بالدماغ والرئة والجهاز العصبي المركزي.

كما يمكن أن يسهم حرق الشموع في تلوث الهواء الداخلي في المنزل، وفقا لموقع "time".

وتحتوي العديد من العطور الاصطناعية على مواد كيميائية قد تكون لها آثار صحية فورية أو طويلة المدى.

لذا من المهم دائما قراءة الملصقات بعناية قبل شراء الشمعة، وينصح بتجنب الشموع العطرية لمرضى الربو لتقليل احتمالية الإصابة بنوبة ربو.

نصائح لاستخدام الشموع المعطرة

-يجب وضع الشمعة دائما على سطح ثابت مقاوم للحرارة.

-يجب تهوية الغرفة جيدة التهوية عند إشعال الشموع.

-وضعها بعيد عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

-ينبغي عدم ترك الشمعة مشتعلة لأكثر من 3-4 ساعات متواصلة.

