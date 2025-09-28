هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

في ظل انتشار عادة تناول القهوة والسكريات بين مختلف الفئات، يطلق طبيب القلب الأمريكي الدكتور سانجاي بهوجراج تحذيرا هاما حول المخاطر الصحية الكامنة وراء الإفراط في استهلاكهما.

وأكد بهوجراج، عبر فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه العادات اليومية قد تسرع الشيخوخة البيولوجية وتضعف صحة القلب والجهاز العصبي، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة تناول هذه المنبهات الشعبية.

السكر والكافيين.. مخاطر متراكمة

وأوضح الدكتور بهوجراج أن الكافيين والسكر يمنحان طاقة فورية، لكن تأثيراتهما السلبية تتراكم تدريجيا، حيث يؤدي تناول كميات كبيرة منهما إلى رفع مستويات التوتر والالتهاب في الجسم، مما يزيد من ضغط القلب، ويؤثر سلبا على جودة النوم، ويقلل قدرة الجسم على التعافي الطبيعي.

كما أشار إلى أن تناول السكر المضاف يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، الأمر الذي ينتج عنه مركبات ضارة تعرف باسم المركبات النهائية للجليكيشن المتقدم "AGEs"، وهي مسؤولة عن الإجهاد التأكسدي وتلف الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحذر من أن الجرعات العالية من الكافيين تخل بالتوازن العصبي، وتزيد من اعتماد الجسم على المنشطات بشكل قد يؤثر على الإيقاع البيولوجي الطبيعي، ما يفاقم مشاكل النوم والتوتر.

الاعتدال مفتاح الصحة

رغم هذه التحذيرات، لم يدع الدكتور بهوجراج إلى الامتناع التام عن القهوة، بل شدد على ضرورة الاستهلاك المعتدل، موضحا أن شرب 3 إلى 5 أكواب من القهوة السوداء يوميا قد يكون مفيدا، شريطة تجنب إضافة السكر أو الكريمة الثقيلة.

كما أوضح أن الرغبة الملحة في تناول القهوة أو السكريات ليست ضعفا في الإرادة، بل إشارة إلى حاجة الجسم إلى وقود غذائي صحي ومستدام.

نصيحة للحفاظ على القلب والشباب

في ختام حديثه، دعا بهوجراج إلى تقليل استهلاك السكريات، والحرص على اختيار القهوة السوداء دون إضافات، مع مراقبة الكميات المستهلكة من الكافيين ضمن الحدود الصحية الموصى بها.

وأكد أن هذه العادات تساهم في حماية القلب، وتحسين جودة النوم، ودعم مستويات الطاقة، بالإضافة إلى إبطاء عملية الشيخوخة.

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟