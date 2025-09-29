ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

إن شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقدّم فوائد مذهلة لصحة الكبد، ويقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض خطيرة،

ووفقًا لـ medicalxpress، كشفت أبحاث أجريت في جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، أن الأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب قهوة يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 20٪ للإصابة بأمراض الكبد المزمنة مقارنة بمن لا يشربون القهوة نهائيًا.

كما أوضحت الدراسة أن القهوة تساعد في:

1- خفض مستوى إنزيمات الكبد المرتبطة بالالتهابات.

2- تقليل تراكم الدهون في الكبد، ما يقي من "الكبد الدهني".

3- إبطاء تليّف الكبد وتحسين وظائفه الحيوية.

كيف تحمي القهوة الكبد؟

تحتوي القهوة على مركّبات نشطة مثل الكافيين والبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تعمل على:

مكافحة الالتهاب والتلف الخلوي في أنسجة الكبد.

تعزيز تجدد الخلايا وتحسين تدفق الدم.

تقليل مقاومة الأنسولين، مما يمنع تراكم الدهون.

ولكن احذر الإفراط

رغم فوائدها، إلا أن تجاوز 4 أكواب يوميًا قد يؤدي إلى:

زيادة معدل ضربات القلب والقلق.

اضطرابات في النوم.

ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا.

