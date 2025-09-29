لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

طبق الفول مع البيض وجبة شائعة في كثير من الثقافات، وإليك أهم التأثيرات الصحية وفق "هيلث لاين".

1.زيادة الشبع والتحكم في السعرات على المدى اليومي

البيض غني بالبروتين عالي الجودة، والمكونات البروتينية تساعد في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية لاحقًا في اليوم.



عند دمجه مع الفول الذي يحتوي على ألياف وبروتين نباتي، قد تُشكّل هذه الوجبة توازنًا جيدًا بين البروتينات والسكريات المعقدة لمساعدة الجسم على تنظيم مستوى الطاقة.

2.تحسين مؤشرات الدهون الثلاثية (Triglycerides) والمغذيات

في دراسة أجريت على مشاركين يتبعون تدريبات مقاومة (رفع الأثقال)، من أُعطيوا وجبة إفطار تحتوي على بيض (مقابلة لوجبة خبز) لوحظ انخفاض في الدهون الثلاثية في الدم مع الزمن.

الفول يضيف الألياف، التي تساعد على خفض امتصاص الكولسترول الضار وتحسين صحة الشرايين.

3.إمداد الجسم بفيتامينات ومعادن نادرة ومفيدة

البيض غني بالكولين، وهو عامل مهم في وظائف الدماغ، وبمضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين.



الفول (خصوصًا الفول المدمس أو الفول المطبوخ طبيعيًا) يحتوي على معادن مثل الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والألياف التي تدعم الهضم وصحة الأمعاء وعمليات التمثيل الغذائي.