احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وقد لا يظهر المرض في البداية أعراض واضحة، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

لذلك، من الضروري الانتباه لأي علامات أو مؤشرات قد تظهر على الجسم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويوجد 4 علامات تحذيرية قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، وأحد أبرزها هو خدر أو برودة الأطراف.

حيث أن انخفاض تدفق الدم بسبب انسداد الشرايين يمكن أن يسبب شعورا بالبرودة في اليدين والقدمين.

لكن هذه العلامة قد يتجاهلها الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، إذ يرجعون شعور الأطراف بالبرودة غالبا إلى انخفاض درجات الحرارة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى مرض الشرايين الطرفية (PAD)، الذي يتسبب بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.

وإذا ترك هذا المرض دون علاج، فقد يتطور إلى نقص تروية الأطراف الحرج (CLI)، ما يسبب برودة وتنميل في أصابع القدم أو الأطراف السفلية، لذا، ينصح بإستشارة الطبيب فورا إذا ظهرت مثل هذه الأعراض.

كما أن الأشخاص المصابين بـ "فرط كوليسترول الدم العائلي" وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول قد يظهرون علامات إضافية مثل:

تورم في مفاصل اليدين أو الركبتين وكتل صفراء صغيرة قرب زاوية العين الداخلية وحلقة بيضاء باهتة حول القزحية.

