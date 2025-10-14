طبق الفاكهة يحمي رئتيك من التلوث.. دراسة تكشف السر

في ظل تصاعد معدلات تلوث الهواء في مختلف أنحاء العالم، ومع تزايد المخاطر الصحية الناتجة عنه، بدأت الأنظار تتجه إلى وسائل الوقاية الطبيعية.

الفاكهة تقي الرئتين من أضرار تلوث الهواء

وفقا لـ independentarabia، كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة "ليستر" البريطانية أن تناول الفواكه بكثرة يمكن أن يقلل من الأثر السلبي لتلوث الهواء على صحة الرئة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تحتوي عليها الفواكه.

وشملت الدراسة أكثر من 207 ألف شخص، وتم تحليل العلاقة بين كمية استهلاك الفاكهة وبين كفاءة وظائف الرئة، مع الأخذ في الاعتبار مدى التعرض لتلوث الهواء، وخاصة الجسيمات الدقيقة المعروفة بـ PM2.5، والتي تصدر عن عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن أربع حصص فأكثر من الفاكهة يوميا كانت لديهن قدرة أفضل على التنفس، وانخفاض أقل في وظائف الرئة مقارنة بغيرهن ممن يستهلكن كمية أقل.

تلوث الهواء وعلاقته بوظائف الرئة



اعتمدت الدراسة على قياس معدل FEV1، وهو حجم الهواء الذي يخرجه الشخص من رئتيه خلال ثانية واحدة، كأحد المؤشرات الرئيسية لوظائف الرئة.

وتبين أن: الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات عالية من التلوث ويأكلون فواكه أقل، انخفضت لديهم وظائف الرئة بمعدل 78.1 مل.

أما الذين تناولوا فواكه بكثرة، فانخفضت لديهم الوظائف بمعدل 57.5 مل فقط.

وأوضحت "سارة سليت"، الرئيس التنفيذي لـ"جمعية الربو والرئة في المملكة المتحدة"، أن هذه الدراسة تفتح آفاقا جديدة لفهم كيف يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورا وقائيا، لا سيما في ظل ازدياد نسب تلوث الهواء عالميا.

وأكدت أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وK الموجودة في الفواكه تلعب دورا كبيرا في تقوية الجهاز التنفسي وتقليل الالتهابات الناتجة عن التلوث.

وأوصى الباحثون بضرورة تبني سياسات عامة تضمن إتاحة الغذاء الصحي للفئات ذات الدخل المحدود، خصوصا أن هذه الفئات غالبا ما تتعرض لمستويات أعلى من تلوث الهواء، ما يزيد من خطر إصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي.

